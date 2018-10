Manchester United cede empate em casa do Chelsea no último minuto

José Mourinho regressou a Stamford Bridge, mas desta vez para se sentar no banco da equipa visitante. O Manchester United deslocou-se a casa do Chelsea para cumprir a partida da nona jornada da Premier League.

A equipa da casa foi a marcar, aos 21 minutos, por Antonio Rudiger. O marcador não sofreu mais alterações durante a primeira parte e a equipa de Mourinho foi para o balneário a perder.

Na segunda parte, o Manchester United deu a volta ao marcador, com um ‘bis’ de Anthony Martial. Golos apontados aos 55 e aos 73 minutos.

No último minuto, o Manchester cedeu o empate. Ross Barkley marcou para o Chelsea aos 96 minutos e fixou o resultado em 2-2.

O final da partida ficou marcado por alguma confusão junto ao túnel para os balneários. Um membro da equipa técnica do Chelsea festejou em frente ao treinador português, que reagiu de imediato.

Com este resultado, o Chelsea mantém a invencibilidade e é líder isolado à condição. Soma 21 pontos, mais um do que Manchester City e Liverpool, que têm menos um jogo disputado. O Manchester United está no oitavo lugar, com 14 pontos em nove jornadas.