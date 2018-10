Real Madrid bate recorde: 7 horas e 45 minutos sem marcar golos

Bronca no Santiago de Bernabéu. O Real Madrid bateu um recorde e pelas piores razões. Os merengues estão há 7 horas e 45 minutos sem marcar qualquer golo, naquela que é já a pior série na história do clube.

Os merengues perderam em casa com o Levante por 2-1, em jogo a contar para o campeonato. O golo do Real foi marcado por Marcelo aos 72 minutos.

Na primeira parte, a equipa da casa até foi superior no ataque, com 17 remates, cinco dos quais à baliza. Os adeptos merengues ainda chegaram a gritar golo, mas o VAR assinalou fora de jogo e o tento foi anulado. O treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, não escondeu a frustração, com alguns murros no banco de suplentes.

Contudo, o Levante foi mais eficaz. Rematou duas vezes à baliza e nas duas vezes a bola entrou. Golos de de José Luís Morales, aos 7 minutos, e de Roger, aos 13 minutos, de grande penalidade.

Já perto do final da partida, novo golo anulado ao Real Madrid, aos 88 minutos, por fora de jogo de Mariano.

O Real não ganha há quatro jogos consecutivos.

[Notícia atualizada às 14h00 com o resultado final]