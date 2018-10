Interrogatório ao presidente do Turismo do Norte acabou de madrugada

Já terminou de madrugada o interrogatório ao presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC). Melchior Moreira começou a ser questionado na sexta-feira e só deixou as instalações este sábado de madrugada.

As medidas de coação apenas serão conhecidas no final de todos os interrogatórios, que prosseguem hoje, com a audição, por esta ordem, dos arguidos Isabel Castro (diretora operacional do Turismo do Porto e Norte de Portugal), Gabriela Escobar (jurista daquela entidade), José Agostinho (empresário de Vise) e Manuela Couto (administradora da W Global Communication, antiga Mediana).

“Todos demonstraram vontade em falar”, afirmou na sexta-feira um dos advogados do processo.

Resta agora saber quando terminarão todos os depoimentos, para serem conhecidas as medidas de coação.

Os cinco arguidos foram detidos na quinta-feira pela Polícia Judiciária, no âmbito da denominada operação "Éter", que incluiu buscas em entidades públicas e sedes de empresas.

Em causa estarão ajustes diretos realizados nos últimos dois a três anos, que somados ultrapassam os cinco milhões de euros, bem como crimes de corrupção, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências, recebimento indevido de vantagem e participação económica em negócio em procedimentos de contratação pública no Norte do país.