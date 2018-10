Filme de Bollywood condiciona trânsito em Lisboa este fim de semana

A rodagem de um filme de Bollywood vai condicionar o trânsito na baixa de Lisboa, este fim de semana. As filmagens de uma “mega-produção” cinematográfica do realizador indiano Dhimant Radia vai implicar cortes na circulação na zona da Praça do Comércio e da Bica.

Durante algumas horas, tanto sábado como domingo, o ascensor da Bica não prestará serviços ao público. Como alternativa, há dois pequenos autocarros descaraterizados que fazem esta ligação em circular (paragem a pedido).

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão coordenados no local pela polícia.

Eis as zonas afetadas:

20 de outubro:

Praça do Comércio das 9h30 às 15h30: Interrupção total da circulação na Rua do Ouro, Rua do Comércio, Rua de São Julião e Rua da Conceição, sendo o trânsito desviado para a Rua Vítor Cordon, Rua da Prata e Rua da Madalena;

Ribeira das Naus das13h00 às 15h30: Interrupção total da circulação entre o Largo do Corpo Santo e a Rua dos Arameiros a partir das 14h40.

Ascensor da Bica: Condicionamento entre as 14h30 e as 17h30.

21 de outubro:

Interrupção total da circulação:

07h30 - 19h00 – Rua Marechal Saldanha e Rua do Almada

13h00 - 14h30: Rua da Hera, Travessa da Condessa do Rio, Travessa de Santa Catarina

14h30 - 18h00: Largo do Calhariz Rua da Bica Duarte Belo Rua da Rosa Rua Luz Soriano e Calçada do Combro.

O trânsito será desviado para a Calçada do Combro, São Bento e Praça Luís de Camões.

Ascensor da Bica: Condicionamento entre as 13h30 e as 17h30.