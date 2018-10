Bispo libanês alerta para risco de desaparecimento do Cristianismo no Médio Oriente

O bispo libanês D. Joseph Naffah, da Igreja Maronita, levou ao Sínodo dos Bispos, a decorrer no Vaticano, o testemunho de fé dos jovens “mártires” do Médio Oriente e alertou para o perigo de o Cristianismo desaparecer na região.

“Neste momento, o Médio Oriente está a viver um período muito difícil. Diria que é preciso ser franco: esta dificuldade é tanto para os cristãos como para os muçulmanos. Há uma perseguição de toda a população pacífica”, descreveu o bispo auxiliar de Joubbé, Sarba e Jounieh à Agência Ecclesia.

A comunidade cristã, destacou, depara-se com a dificuldade da emigração. “Grande parte dos jovens são obrigados a deixar o país em busca de um lugar mais pacífico, onde possam construir a sua vida, o seu futuro. Isto levanta o perigo de um Médio Oriente que fique esvaziado da presença cristã”, avisou, considerando que tal “seria uma perda para toda a humanidade”.

Na opinião do bispo libanês, a presença cristã na região onde nasceu é um sinal importante de “convivência” entre comunidades de várias religiões, sobretudo no Líbano, uma “oportunidade única para todo o mundo, para aprender a viver juntos, a dialogar”.

“Se não encontrarmos uma solução para o Médio Oriente, as consequências serão sentidas um pouco por todo o mundo”, advertiu ainda.

D. Joseph Naffah mostra-se satisfeito com a forma como foi recebida a mensagem dos católicos libaneses no Sínodo dos Bispos. “Muitos padres sinodais falaram dos mártires, dos jovens mártires, dos padres que perderam a vida, tanto no Iraque como no Egito ou noutros países. Sentimos uma sensibilização muito forte com este problema, que cada vez mais se tornou global”, concluiu.

A 15.ª assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, decorre até 28 de outubro.

A Conferência Episcopal Portuguesa está representada por D. Joaquim Mendes – bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, e D. António Augusto Azevedo – bispo auxiliar do Porto e presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.