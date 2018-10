Parlamento da Macedónia aprova mudança de nome

A Macedónia deu esta sexta-feira mais um passo na mudança de nome para República da Macedónia do Norte, tal como acordado com a Grécia, que tem uma província com o mesmo nome.

O Parlamento macedónio aprovou a alteração constitucional com 80 deputados (em 120) a votarem a favor da mudança do nome.

Esta mudança pode desbloquear a entrada na NATO e na União Europeia como Estado-membro.

Macedónia e Grécia tinham chegado a acordo em junho, mas foi necessário passar por vários passos, incluindo a aprovação por 2/3 do Parlamento.

Há ainda barreiras a ultrapassar até à formalização depois de o referendo realizado no país não ter sido considerado válido.

Apesar disso, o primeiro-ministro Zoran Zaev já considerou que esta sexta-feira é “um dia histórico para o país”. “A Macedónia fará parte da família europeia e os nossos sonhos para uma vida melhor serão cumpridos”.

O Parlamento grego votará a decisão apenas após a formalização do lado macedónio.