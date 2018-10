Madeira ainda está no “lixo"

A agência de notação DBRS mantém o rating da Madeira no “lixo”, em BB.

A agência canadiana admite melhorias ao nível da dívida, a existência de indicadores económicos mais favoráveis e o apoio do governo central. No entanto, as dívidas pública e privada continuam muito elevadas.

A exposição do Governo às empresas regionais também representa uma desvantagem em termos de perfil de crédito.

A agência de notação financeira Moody's subiu o 'rating' de Portugal para 'Baa3', com perspetiva estável, retirando o país do 'lixo'.

Desde julho de 2014 que a agência de 'rating' norte-americana tinha atribuído a Portugal a notação 'Ba1', sendo até hoje a única entre as quatro maiores agências a atribuir à dívida pública portuguesa uma nota especulativa, quando já a Standard & Poor's (S&P), Fitch e DBRS tinham colocado o país no patamar de investimento.