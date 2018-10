Atenção, FC Porto. Lokomotiv bate Rostov

O Lokomotiv de Moscovo bateu o Rostov por 2-1, na última partida antes de receber o FC Porto para a Liga dos Campeões.

Sem Éder, ausente por estar suspenso, mas com Manuel Fernandes no onze, o adversário dos dragões venceu com golos de Miranchuk e Kvirkvelia.

Onze jornadas volvidas no campeonato russo, o Lokomotiv segue em quarto lugar, com 18 pontos, seis pontos atrás do líder Zenit.

O Lokomotiv de Moscovo-FC Porto decorre na quarta-feira, jogo com transmissão na Renascença e atualização em rr.sapo.pt.