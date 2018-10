Sindicato divulga imagem polémica da detenção dos fugitivos do Porto

O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública divulgou, esta sexta-feira, uma fotografia polémica do momento da captura dos três homens que tinham fugido do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.



A imagem publicada no Facebook mostra os suspeitos sentados no chão, com as mãos atrás das costas, aparentemente algemados pelas forças de segurança. Um dos detidos aparece em tronco nu.

“Aqui estão os campeões, obrigaram os policias, depois de um excelente trabalho, a fazerem horas extras para a recaptura”, pode ler-se na mensagem que acompanha a fotografia.

O “post” tem dezenas de comentários a elogiar a intervenção das forças de segurança e a insultar os suspeitos.

“Parece o Brasil”, escreve um comentador sobre a fotografia que mostra o momento da detenção, no parque de campismo de Medas, em Gondomar.