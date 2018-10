Nakajima eleito melhor jogador de setembro

A Liga revelou, esta sexta-feira, os vencedores dos prémios relativos ao mês de setembro. Shoya Nakajima, médio do Portimonense, foi o melhor jogador do mês.

O japonês marcou dois golos em dois jogos disputados durante o mês de setembro.

Já Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador do mês. O técnico do Braga venceu os dois confrontos que disputou para o campeonato em setembro: 1-0 frente ao Sporting, e 3-0 contra o Belenenses.

Dyego Sousa, também do emblema minhoto, foi escolhido como o melhor avançado de setembro. O brasileiro apontou o golo da vitória frente ao Sporting, no Estádio Municipal de Braga.

Caio Secco, do Feirense, foi o melhor guarda-redes do mês, e Éder Militão, central do FC Porto, foi escolhido como o melhor defesa.

Já o melhor médio de setembro é Stephen Eustáquio, jogador do Chaves. O prémio de melhor golo do mês foi atribuído a Osama Rashid, do Santa Clara, por um tento certeiro frente ao Nacional, de canto direto.

De acordo com o regulamento da Liga, os prémios serão entregues no primeiro jogo que a equipa de cada jogador realize em casa.