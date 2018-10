Taça de Portugal

Póquer de Adrián López na goleada portista frente ao Vila Real

19 out, 2018 - 18:31 • Eduardo Soares da Silva

Exibição monstruosa do duo espanhol, Óliver e Adrián López. Dragões não facilitam e estreiam-se na Taça de Portugal com goleada por 6-0 no Complexo Desportivo Monte da Forca, em Vila Real. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.