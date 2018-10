Três fugitivos apanhados em parque de campismo de Gondomar

Os três homens que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto foram apanhados, esta sexta-feira, no parque de campismo de Medas, Gondomar, confirmou à Renascença fonte da direção nacional da PSP.

As autoridades recapturaram os suspeitos de uma onda de assaltos a idosos na sequência de informações avançadas por populares.

Os irmãos gémeos Manuel e Fernando Santos e um primo, conhecido como "Shevechenko", foram detidos cerca de 24 horas depois de terem fugido do tribunal, após saberem que iam ficar em prisão preventiva.

A PSP divulgou esta sexta-feira imagens dos três homens e pediu a colaboração da população para os capturar, alertando que os indivíduos em fuga são considerados perigosos e estão "potencialmente" armados.

Os homens tinham sido inicialmente detidos em flagrante delito na terça-feira em Baguim do Monte, concelho de Gondomar. Na quinta-feira, conseguiram evadir-se do tribunal, depois roubarem a chave a um guarda e saltarem de uma janela para a rua.

São suspeitos de dezenas de roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia. Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre os 65 e os 95 anos.



Os três homens vão agora cumprir a prisão preventiva no estabelecimento prisional de Custóias.

[notícia atualizada às 20h08]