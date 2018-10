Benfica renova com Pizzi

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Pizzi.

O médio de 22 anos tinha contrato até 2022, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões. O clube ainda não anunciou a validade do novo vínculo.

Esta é a quinta temporada de Pizzi de águia ao peito, e leva já seis golos e quatro assistências apontadas em 14 jogos. No total, o médio soma já 189 jogos com a camisola do Benfica.

