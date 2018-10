Hamilton entra no Japão com ares de campeão antecipado

Lewis Hamilton foi o mais veloz, esta sexta-feira, da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio dos Estados Unidos, 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Mercedes pode sagrar-se campeão já no domingo, caso vença e Vettel fique abaixo do segundo lugar.

O britânico parou o relógio em 1:47.502, na melhor volta, com mais de um segundo de vantagem para o segundo classificado, o companheiro de equipa Valtteri Bottas. O finlandês ficou a 1.304 de Hamilton. Em terceiro, ficou o holandês Max Verstappen (Red Bull), seguido do colega de equipa, o australiano Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel (Ferrari) foi apenas quinto e, por este andar, entregará o título a Hamilton de mão beijada.

Logo abaixo de Vettel ficou o finlandês Kimi Raikkonen, companheiro de equipa do alemão. Nota para o sétimo lugar de Carlos Sainz (Renault). O espanhol foi o primeiro dos "outros". Romain Grosjean (Haas) e os Sauber, Charles Leclerc e Marcus Ericsson, fecham o "top-10".

Haverá, ainda sexta-feira, segunda sessão de treinos. A terceira sessão e a qualificação serão no sábado. Para domingo, está marcada a corrida.