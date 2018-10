Pinto da Costa: "Pusemo-nos à disposição para que o jogo fosse em Vila Real"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, admite que está satisfeito que o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal se dispute em Vila Real.

O representante máximo dos dragões foi recebido na câmara de Vila Real e mostrou satisfação pela deslocação a Trás-os-Montes: "Foi com muito gosto que desde a primeira hora nos pusemos à disposição para que o jogo fosse aqui".

"Temos todo o interesse que o jogo se dispute em Vila Real. Não sendo a primeira vez que jogamos aqui, é sempre com muito carinho que o fazemos", disse.

O presidente dos azuis e brancos defende que os jogos da Taça devem-se realizar no terreno do clube mais pequeno, e não em campo neutro: "A Taça é a festa do futebol, e por isso é que se decidiu que os jogos se disputam no terreno do clube de divisão inferior".

"É necessário que de facto se jogue no terreno do clube que se defronta. Jogar contra o Vila Real em Guimarães ou Penafiel já não seria uma festa, era só mais um jogo de futebol", reiterou.

Pinto da Costa recordou o momento em que inaugurou a casa do FC Porto em Vila Real: "Já tive o gosto de voltar a visitar a casa do clube aqui em Vila Real, que eu mesmo inaugurei há dez anos. Está melhor do que no dia da inauguração".

O Vila Real-FC Porto joga-se esta sexta-feira, às 20h15, no Complexo Desportivo Monte da Forca, jogo com acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.