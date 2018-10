Wimbledon introduz "tie-break" no quinto "set"

A organização de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis, anunciou, esta sexta-feira, a introdução do "tie-break" no quinto "set" dos jogos do quadro masculino.

A decisão surge na sequência das muitas queixas dos jogadores sobre o cansaço físico extremo que certos jogos, verdadeiras "maratonas" de ténis, provocavam. Ao contrário do "tie-break" normal, o do All England Club acontecerá quando se registar igualdade a 12 jogos. O habitual são seis jogos.

O recorde de encontro mais longo na relva de Wimbledon pertence ao francês Nicolas Mahut e ao norte-americano John Isner. Em 2010, os dois tenistas chegaram aos 138 jogos (70-68), no quinto parcial, para decidir a vitória de Isner.