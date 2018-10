Miguel Veloso regressa ao Génova

O Génova anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Miguel Veloso.

O médio português terminou contrato com o clube italiano em junho, saiu a custo zero, e está novamente de regresso a Génova, nesta que será a terceira passagem pelo clube.

Veloso representou o emblema "rossoblu" entre 2010 e 2012, e regressou em 2016, depois de sair do Dinamo de Kiev.

No total, o português soma 92 presenças no campeonato com a camisola do Génova. Na temporada passada, Veloso registou 23 presenças e um golo.