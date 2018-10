Pedro Filipe: "Estreia de Jota foi o realizar de um sonho"

João Filipe, conhecido por Jota no mundo do futebol, estreou-se na equipa principal do Benfica no jogo para a Taça de Portugal com o Sertanense. Em entrevista a Bola Branca o pai do avançado encarnado revela que a "estreia aconteceu precisamente 12 anos depois" do seu primeiro treino no Sport Lisboa e Benfica, que decorreu a 18 de Outubro de 2006 no Centro de Estágio do Seixal, quando tinha apenas 7 anos de idade.

Para Pedro Filipe, e estreia do filho na equipa principal dos encarnados "foi um sonho tornado realidade", considerando que "foi fantástico para ele e para toda a família", sendo um momento "para recordar para o resto da vida".

Dois dias antes, Jota tinha marcado pela seleção de Sub-21, um dos golos do triunfo sobre a Bósnia, na Madeira. Aos 19 anos o jogador está a viver um ano de sonho: campeão da Europa de Sub-19, onde foi o melhor marcador a par de Francisco Trincão do Braga; campeão nacional de juniores e estreia pela principal equipa do Benfica.



No regresso da Madeira, Jota revelou ao pai que tinha recebido um telefonema para o informar da sua convocatória, algo que ele "ambicionava já há algum tempo", e que na opinião de Pedro Filipe "foi uma chamada merecida" depois do que tem feito.



Quanto ao futuro, o pai de Jota acredita "em mais chamadas à equipa principal", sublinhando no entanto que isso "dependerá de Rui Vitória", acrescentando que o filho "está a dar boa conta de si" o que lhe proporcionará mais oportunidades.

Também na selecção de Sub-21, o pai de Jota confia no apuramento da equipa para o europeu. O jogador do Benfica, depois de ter sido campeão europeu de Sub-17 e Sub-19, está a um playoff de participar no europeu de Sub-21 que se realiza em Itália no próximo ano.