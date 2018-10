Alonso inclui Hamilton nos cinco melhores de sempre da Fórmula 1

Fernando Alonso coloca Lewis Hamilton entre os cinco melhores pilotos da história da Fórmula 1.

O inglês da Mercedes está muito perto de somar o seu quinto título: festejará se vencer o Grande Prémio dos Estados Unidos e Vettel ficar abaixo do segundo lugar. Com isso, igualará o argentino Juan Manuel Fangio. Instado a escolher um "top-5" de sempre da F1, Alonso surpreendeu a sala de imprensa:

"É difícil comparar tempos diferentes e formas de ganhar Mundiais diferentes. É difícil escolher apenas cinco. Talvez Michael [Schumacher], Fangio, Senna, Prost e Lewis [Hamilton], são provavelmente os cinco melhores. Por títulos e por prestações. O Lewis ganhar cinco campeonatos e igualar o Fangio é um grande feito. Havendo alguém a fazê-lo, durante a nossa geração, fico feliz que seja ele".

Os elogios a Hamilton vieram com recado a Sebastian Vettel, que perdeu o Mundial para o inglês pelo segundo ano consecutivo. "[Hamilton] sempre mostrou o seu talento e dedicação. Ganhou quando tinha o melhor carro e quando não tinha, como em 2009, e nem todos no 'paddock' têm essas qualidades", referiu.

O GP dos EUA realiza-se no domingo. Esta sexta-feira, arranca o fim-de-semana de competição, com as duas primeiras sessões de treinos livres.