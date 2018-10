Kokorin e Mamaev em prisão preventiva até julgamento em dezembro

Alexander Kokorin e Pavel Mamaev, internacionais russos, vão ficar em prisão preventiva até julgamento no dia 8 de dezembro, devido a uma agressão a um membro do governo.

As duas estrelas do futebol russo apelaram da decisão da prisão preventiva, mas o tribunal rejeitou o pedido. Segundo a imprensa russa, os jogadores podem receber uma pena de até sete anos de prisão, por "hooliganismo".



Os dois internacionais russos agrediram um elemento do Ministério do Comércio com uma cadeira, num bar em Moscovo, e o momento ficou registado em vídeo.

Kokorin, do Zenit, e Mamaev, do Krasnodar, pediram desculpa pelas ações "vergonhosas" no primeiro julgamento na quinta-feira, mas não escaparam à pena inicial.

O Krasnodar suspendeu Mamaev e confirmou que deve rescindir unilateralmente com o jogador em breve, sendo que o Zenit também repudiou a atitude de Kokorin.