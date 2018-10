Manchester United confirma lesão de Dalot

O Manchester United confirmou, esta sexta-feira, a lesão do lateral direito português Diogo Dalot, que deve falhar o próximo compromisso dos "red devils" frente ao Chelsea.

Em atualização do boletim clínico, o emblema liderador por José Mourinho confirmou que cinco jogadores regressaram lesionados dos compromissos internacionais:

"O Diogo Dalot, Marouane Fellaini, Nemanja Matic, Scott McTominay e o Luke Shaw sofreram lesões durante a pausa internacional. O Jesse Lingard, Herrera e o Marcos Rojo também falharam os recentes compromissos do clube", pode ler-se.

Recorde-se que Dalot saiu lesionado da partida da seleção nacional de sub-21 frente à Bósnia, jogo de qualificação para a fase final do Europeu 2019. Portugal venceu por 4-1.

O Manchester United, oitavo classificado com 12 pontos, desloca-se ao terreno do Chelsea, líder do campeonato com 20 pontos, no sábado às 12h30, em Stamford Bridge.