Sporting chega a acordo por Rui Patrício

Nuno Espírito Santo confirmou, esta sexta-feira, que o Wolverhampton chegou a acordo com o Sporting, para pagar 17 milhões de euros por Rui Patrício.

Em conferência de imprensa, além confirmar o acordo, que a imprensa inglesa diz ser de 17 milhões de euros, Nuno elogiou o comportamento do guarda-redes durante o processo: "Ele é um jogador muito maturo, tem muita experiência e, além disso, é um homem, sabe como ligar com as coisas".

Patrício rescindiu contrato com o Sporting a 1 de junho deste ano, de forma unilateral e alegando justa causa, devido às agressões em Alcochete. Mais tarde, o guardião assinou, a custo zero, pelo Wolves,

"Ele sabe separar as coisas e uma pessoa tem de separar as coisas. Quando treina, quando compete. Temos de nos afastar de todos os assuntos à nossa volta quando competimos e treinamos. E acho que ele consegue fazer isso", acrescentou Nuno.

Alcançado o acordo entre Wolverhampton e Sporting, Patrício poderá esquecer o assunto. Nuno ficou satisfeito com a atitude do emblema inglês. "Como clube, o Wolves teve um excelente comportamento, nesta situação. Tudo o resto será dito pelo clube", frisou o técnico português.