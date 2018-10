Sarri pede respeito para Mourinho

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, pede mais respeito, por parte da imprensa e adeptos, para José Mourinho.

Questionado, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Manchester United, qual das equipas do Chelsea - a sua e a de Mourinho - jogava melhor, Sarri preferiu exigir respeito para o treinador português: "Estamos a falar de um treinador que ganhou tudo. Ele ganhou em todo o lado. Por isso, penso que tenho de respeitá-lo, mas também penso que todos vós têm de o respeitar".

"[Mourinho] é um treinador muito bom, um dos melhores do mundo. Como treinador, temos períodos positivos e negativos. Estamos a falar de oito jogos apenas. Eles estão a dar-se bem na Liga dos Campeões, logo têm a oportunidade de melhorar na Premier League", referiu o técnico.

Hazard pode aspirar a tudo



Hazard disse que, para ganhar a Bola de Ouro, tinha de jogar em Espanha. Entretanto, já admitiu que não se importava de terminar a carreira no Chelsea. Sarri salientou que o avançado belga "é um jogador fantástico" e que espera que ele se mantenha em Londres.

"Acredito que ele pode ganhar tudo, inclusive a Bola de Ouro, aqui, sem jogar em Espanha. Se o Chelsea conseguir ganhar a Champions e a Bélgica vencer a Liga das Nações, ele conseguirá ganhar tudo sem jogar em Espanha", frisou.

Karen Carney, médio da equipa feminina do Chelsea, recebeu, no Instagram, mensagens com insultos e ameaças de morte e de violação durante a segunda parte do jogo com a Fiorentina, para a Liga dos Campeões. Polémica que tem chocado o futebol inglês e que Sarri não se coibiu de comentar: "Vi o jogo contra a Fiorentina. Ela é um médio muito bom. O que posso dizer sobre a situação é que não é aceitável. É nojento".