A passadeira em três dimensões. Maia testa novo conceito para aumentar segurança rodoviária

Veja também:

Se os condutores na Maia não abrandavam nas passadeiras, vão passar a ter mais atenção. O município está a testar passadeiras 3D, que criam uma ilusão de ótica que leva a que os condutores travar ao aproximar-se da passadeira.

A primeira foi pintada esta semana, junto ao Colégio Novo da Maia, em Milheirós. Já há planos para a próxima, que será pintada no perímetro da nova Cidade Desportiva da Maia, no centro.

A passadeira é uma pintura 3D no chão que dá o efeito de relevo das riscas brancas. Estudos mostram que provoca uma redução da velocidade dos condutores. A passadeira cria assim a sensação de obstáculo para os carros e não como uma simples pintura.



"Trata-se de uma solução simples, quase um ‘ovo de Colombo', na qual vemos potencialidades no incremento da segurança rodoviária, particularmente na defesa dos peões. Por isso esta solução ficará em teste e se a sua eficácia der provas no terreno eventualmente passará a ser usada noutros locais do concelho", disse à agência Lusa o presidente da Sâmara da Maia, António Silva Tiago.



A ideia é comparável à publicadade atrás das balizas de futebol. Vistas da televisão, as imagens parecem estar levantadas num suporte, quando na prática é a pintura do pano, deitado, que cria essa ilusão.

A ideia é obrigar o condutor a travar mais espaçadamente, como faria se observasse um obstáculo como um cone ou uma lomba.

António Silva Tiago disse que a iniciativa procura aumentar a segurança rodoviária dentro da Maia. "Vamos avaliar o impacto e se funcionar pretendemos adotar o conceito em mais locais do concelho", afirmou o presidente da autarquia do distrito do Porto.

A fase de avaliação das novas passadeiras está prevista que dure um ano