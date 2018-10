Peseiro coloca reabilitação de Wendel nas mãos do jogador

José Peseiro não fecha a porta da equipa principal a Wendel, mas avisa o jogador que tem de ser ele a abri-la. "A bola está do lado dele. Estamos interessados em que o Wendel atinja o seu potencial. Está do lado dele mostrar o seu potencial. Ou fazer do potencial uma capacidade", disse o treinador, em conferência de imprensa.

O médio foi despromovido para a equipa sub-23, devido a questões disciplinares, cujo episódio final foi o atraso no regresso do Brasil, durante a paragem para os jogos das seleções.

O Sporting pagou cerca de nove milhões de euros ao Fluminense para assegurar Wendel, mas o jogador, de 21 anos, tarda em justificar o investimento. Esta época foi utilizado apenas durante 20 minutos num jogo da Taça da Liga. Agora treina com os sub-23, mas Peseiro, pelo potencial que identifica no atleta, está disponível para lhe conceder nova oportunidade.