Cordão humano pela construção da ala pediátrica do hospital de S. João

A associação dos pais de crianças com doença oncológica tratadas no Hospital de São João, no Porto, está a organizar, para este sábado, um cordão humano com a intenção de relembrar ao poder político a "urgência" da construção da nova ala pediátrica.

O porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica (APOHSJ), João Pires, alerta para o facto de, “a cada dia que passa”, a saúde das crianças internadas ser posta em causa.

João Pires relembra que, com a chegada do inverno, as condições em que se encontram as crianças podem agravar-se, sendo-lhes “muito prejudicial”.

"Não basta dizer que sim, que é boa ideia fazermos este cordão humano, as pessoas têm de aparecer, têm de ir para o terreno porque ficar em casa não resolve nada", disse Jorge Pires, à agência Lusa.

Jorge Pires recorda que há dinheiro e projeto para a construção da ala pediátrica do Hospital de São João, por isso, é só avançar com as "tão necessárias" obras.

Sobre a substituição do ministro da Saúde, o porta-voz da associação disse "pecar por tardia", porque o ex-ministro Adalberto Campos Fernandes "prometeu muitas vezes e nunca cumpriu".

A Associação Pediátrica Oncológica não vai desistir. Segundo João Pires, já estão a ser preparadas novas “ações pela ala pediátrica”.

O Governo autorizou no dia 19 de setembro a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

A autorização foi concedida através de despacho assinado pelos ministros das Finanças, Mário Centeno, e da Saúde, Adalberto Fernandes, publicado no Diário da República.

Há dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma nova ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.

Em junho, o presidente do Centro Hospitalar do S. João afirmou que o problema do centro ambulatório pediátrico, que inclui o hospital de dia da pediatria oncológica, ficou resolvido, mas "continuam a faltar as instalações do internamento pediátrico".

As bancadas de PSD, BE, CDS-PP e PCP pediram na quinta-feira, no parlamento, a aceleração da construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, enquanto o deputado socialista Fernando Jesus assegurou que as obras arrancam em janeiro.

PSD e PCP apresentaram projetos de resolução a recomendar ao Governo que tome providências para o rápido desenvolvimento das novas instalações hospitalares, trocando acusações sobre as responsabilidades no atraso do início da construção, entre o atual Governo e os anteriores, nomeadamente o liderado por Passos Coelho (PSD/CDS-PP).

Os dois projetos de resolução são hoje votados no parlamento.