Treinador do Loures: "Única anormalidade é estarem aqui a dar-nos um bocadinho de fama"

O treinador do Grupo Sportivo de Loures, André David, garantiu, esta sexta-feira, que a semana de preparação para o jogo com o Sporting, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, não fugiu à normalidade.

"Jogando com um dos grandes, sabemos que vamos estar muito tempo sem bola e muito tempo atrás dela. Demos primazia à organização defensiva, mas nada diferente do habitual. A única coisa que vamos ter de diferente é jogar sábado às 20h45 e não jogar domingo, por isso retirámos uma unidade de treino ao nosso plano semanal, mas de resto tudo normal. A única anormalidade acho que é vocês [jornalistas] estarem aqui todos os dias a dar-nos atenção e um bocadinho de fama", brincou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

André David garantiu que um jogo da Taça frente a um grande se prepara "da mesma forma que os jogos anteriores". Há mais duas diferenças, as bolas e o campo de treinos, para a adaptação ao relvado natural do Complexo Desportivo de Alverca, onde o encontro será disputado:

"Procurámos aculturar a equipa ao relvado em que vamos jogar, porque o nosso campo é relvado sintético. Procurámos, durante toda a semana, com a amabilidade do Sindicato, deslocar-nos a Odivelas e utilizar o campo deles, para nos ambientarmos quer ao campo, quer às bolas, para que isso não seja um fator que jogue contra nós no fim-de-semana".



O Loures defronta o Sporting no sábado, às 20h45, em Alverca. A festa da Taça terá acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.