Portugal discute acesso ao Euro sub-21 com a Polónia

A seleção sub-21 de Portugal vai defrontar a Polónia no "play-off" de acesso ao Euro 2019, que se realizará em Itália e em San Marino. O sorteio aconteceu em Nyon, na Suíça, na sede da UEFA, e ditou que o primeiro jogo da eliminatória será na Polónia e a 2ª mão será marcada para território português.

Os jogos ainda não têm datas marcadas, mas terão de se realizar entre 12 e 20 de novembro. O sorteio ditou, ainda, o confronto entre Grécia e Áustria.

Portugal falhou o acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, num grupo ganho pela Roménia. A Polónia ficou no segundo posto do Grupo 3, atrás da Dinamarca, mas tem um registo sem de resultados sem qualquer derrota. O adversário da equipa portuguesa venceu seis jogos e empatou quatro.

O melhor marcador da fase de qualificação foi o avançado da Sampdoria, Dawid Kownacki, que encabeça a lista de ameaças que a equipa de Rui Jorge terá pela frente.

As duas seleções que vencerem o "play-off" juntam-se aos dez países já qualificados: Itália (anfitriã), Bélgica, Dinamarca, Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Roménia, Sérvia e Espanha.