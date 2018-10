Andreia Couto insiste que não foi suspensa por fuga de informação e aponta dedo a Proença

Andreia Couto aponta o dedo diretamente ao presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, e garante que a suspensão preventiva que resultou no seu despedimento não tinha nada a ver com fuga de informação. A antiga diretora-executiva da Liga assegura, ainda, que nada tem a esconder e que provou isso mesmo quando foi suspensa.

"O presidente da Liga, no dia 17 de abril, suspendeu-me porque, supostamente, eu o desrespeitei numa ação de formação, o que é completamente falso. Imediatamente a seguir a eu ter sido suspensa preventivamente, por esses motivos e nenhum outro, mandei um e-mail para a Liga, pedindo que se preservasse o registo desse áudio e dessa gravação. Foi-nos fornecido um vídeo em que tinham sido suprimidas as palavras principais deste processo. As minhas e as do senhor presidente da Liga", declara Andreia Couto, em entrevista a Bola Branca.

Andreia Couto foi despedida de forma unilateral a 1 de outubro, por justa causa e sem direito a indemnização, por alegadamente ter passado contratos e informação confidencial para o exterior. A ex-diretora clama inocência e revela o que fez no próprio dia em que foi suspensa:

"Quando o Dr. Pedro Proença me suspendeu preventivamente, no dia 17 de abril, eu entreguei espontaneamente o meu computador e o meu telefone. Isso é um sinal claro de que eu não tenho nada a esconder".

Dedo apontado a Pedro Proença



Andreia Couto diz que a suspensão que Pedro Proença lhe moveu acabou por dar origem às suspeitas de que é alvo e fala de uma campanha sem explicação. Por trás de tudo, sublinha, está o presidente da Liga.

"Terá de perguntar ao presidente da Liga, o Dr. Pedro Proença. Obviamente que, na nossa área, estamos expostos mediaticamente, face às decisões que tomamos. Mas daí a estarem-me a acusar de factos completamente falsos e a denegrirem o meu bom nome e a minha reputação... Este próprio processo disciplinar e as imputações falsas que me foram feitas pelo presidente da Liga mostram claramente que toda esta campanha e tudo o que eu estou a passar, depois destes 16 anos de trabalho com dedicação e profissionalismo, decorre das ações do presidente da Liga, o Dr. Pedro Proença", acusa a ex-diretora.

Andreia Couto aceita a saída, mas sob condições legais: "O que não têm direito é de não cumprir com o que é devido legalmente. O que eu não aceito é que se utilizem este tipo de expedientes para me forçarem a aceitar acordos que não correspondem aos meus direitos laborais".

Por fim, a também antiga presidente interina da Liga promete ir até às últimas consequências, tanto quanto ao seu despedimento, como quanto às notícias de que terá passado informação confidencial para o exterior.

"Reagi judicialmente contra a decisão de despedimento proferida pelo Dr. Pedro Proença através dos meios que me são possíveis e agora, obviamente, que reagirei dentro da justiça contra os responsáveis da preparação destas falsas notícias", completa Andreia Couto.