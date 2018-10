Juninho gostava de seguir as pisadas do pai. Aos 28 anos ainda sonha com o salto para o Sporting

Em Loures, nos arredores de Lisboa, há três jogadores foram formados no Sporting e outro que gostava de atuar de leão ao peito: o médio Juninho. Tal como o pai, Mário, que já o fez.

"O meu pai tem a história dele no Sporting e deixou a sua marca, até pelo golo que eliminou o FC Porto da Taça de Portugal. Ele continua a acompanhar o Sporting e ficou muito feliz por saber que eu ia jogar contra o clube que ele gosta. Só espero que o Loures consiga um resultado positivo, seria muito bom para nós e ia aumentrar a visibilidade do clube", disse em entrevista a Bola Branca.

Juninho revela que o pai, atualmente a treinar os cariocas do Bangú, está em Portugal e vai assistir ao jogo, sábado, em Alverca. O médio, apesar dos 28 anos, continua a sonhar em "dar o salto". "Quando cheguei a Portugal, há 11 anos, o meu sonho era jogar no Sporting. E continuo a ter esse sonho, apesar de ter 28 anos. Espero fazer um grande jogo no sábado e, no fim da época, dar o salto", confidenciou.

O jogador tem noção da diferença entre o Loures e o Sporting, mas acredita numa surpresa. "Se ganharmos ao Sporting, será muito bom para todos nós. A intenção do Loures é estar na próxima eliminatória mas sabemos que temos pela frente uma grande equipa", remata.

O Loures-Sporting, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, realiza-se este sábado em Alverca, às 20h45. O jogo terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.