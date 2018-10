Bragança ao espelho. Georges Dussaud está de volta e vai ser homenageado

“São mais de 200 os intervenientes na cerimónia de abertura, dia 19, pelas 14 horas, na Praça da Sé, a darem as boas vindas ao homenageado, com um espetáculo cheio de cor, música, dança e teatro”, informa a organização em comunicado.

Durante a sua estada, “retratou como ninguém uma terra que não é a sua, conseguindo captar a essência de um povo, ao registar em fotografia as pessoas e o seu modo de vida, os rostos, o quotidiano, as tradições”.

Depois da inauguração, Dussaud é encaminhado para os espaços culturais de Bragança, entre eles o centro de fotografia batizado com o seu nome (centro de fotografia Georges Dussaud), onde está patente a exposição “Georges Dussaud| A norte do norte – Trás os Montes na década de 80”, com curadoria de Jorge Costa.

Ainda nesta sexta feira, a partir das 21h30, no Auditório Paulo Quintela, o jornalista da Renascença Pedro Mesquita, um apaixonado pela rádio e pela fotografia, vai conversar com os fotojornalistas Adriano Miranda, Lucília Monteiro e Violeta Santos Moura.

No segundo e último dia do Plast&Cine 2018, sábado, acontece pelas 16 horas um dos pontos altos do programa, com a conferência Georges Dussaud – Vida e Obra, no centro de fotografia Georges Dussaud, que conta com as presenças, de Graça Morais, Joana Providência, Clara Crabbé Rocha, Sérgio Andrade e José Rodrigues Monteiro, com moderação do jornalista Nuno Moura Brás.

A anteceder o encerramento do programa é lançado, no centro de fotografia Georges Dussaud, pelas 21h30, o livro da edição do Plast&Cine de 2017, Souto de Moura- Vida e obra, por Luís Mário Doutel.