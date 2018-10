Hazard consegue ver-se a terminar a carreira no Chelsea

Eden Hazard não fecha a porta a terminar a carreira no Chelsea, apesar fazer regularmente olhinhos ao Real Madrid e de já ter admitido que, para ganhar uma Bola de Ouro, terá de rumar a Espanha.

"Posso terminar [a carreira] com o Chelsea", admitiu o extremo belga, à "Match Zone" da Sky Sports, programa que será emitido às 17h00 desta sexta-feira. "Não haveria problema algum", acrescentou.

Hazard referiu, ainda, que está muito feliz com o Chelsea e com a equipa e que a família é feliz em Londres. A mudança não é obrigatória: "Se não for para Espanha, não haverá problema. Adoro os fãs e acho que os fãs também me adoram. Aconteça o que acontecer, no futuro, serei feliz".

O internacional belga, que leva oito golos em dez jogos pelo Chelsea, esta época (é o atual melhor marcador da Premier League, com seis golos), já fez várias juras de amor ao Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o interesse é mútuo. Porém, até ver, o namoro ainda não se concretizou.