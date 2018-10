Miguel Oliveira fecha primeiro dia no Japão com o sexto melhor tempo

Miguel Oliveira completou as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio do Japão, do Mundial de Moto2, esta sexta-feira, com o sexto melhor tempo.

Ao comando de uma KTM, o piloto português parou o cronómetro em 1'52.715, a menos de meio segundo do mais veloz do dia, o espanhol Iker Lecuona, também em KTM. Oliveira tenta, a quatro corridas do final da temporada, recuperar o primeiro lugar do Mundial. Está a 28 pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que fechou o dia com o segundo melhor tempo, a pouco mais de um décimo de segundo de Lecuona.

No sábado, realizam-se a terceira sessão de treinos e a qualificação. A corrida da 16.ª prova do Mundial está marcada para domingo, às 4h20 da madrugada.

Márquez pode sagrar-se campeão na categoria rainha

Marc Márquez, líder do Mundial de MotoGP, pode sagrar-se campeão, em Motegi. Se vencer a corrida, o piloto espanhol pode celebrar de imediato e há, ainda, uma série de combinações de resultados que poderão terminar com as contas do título. Andrea Dozioso é o mais direto perseguidor e está 77 pontos atrás de Márquez.

O piloto da Ducati foi o mais rápido, no conjunto das duas primeiras sessões de treinos livres, ao rodar em 1'45.358. Márquez fez o quarto tempo. O GP do Japão, em MotoGP, acontece no domingo, às 6h00.

Em Moto3, o mais rápido do dia foi o checo Jakub Kornfeil, em KTM.