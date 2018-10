Treinador de Renato Sanches dá voto de confiança a si mesmo

Niko Kovac está convencido de que será capaz de dar a volta ao momento do Bayern Munique e devolver o clube aos bons resultados. O clube é 6º classificado da Bundesliga, vem de duas derrotas consecutivas no campeonato e empatou, em casa, com o Ajax, para a Liga dos Campeões.

O treinador croata está a ser contestado, mas manifesta confiança na retoma do campeão alemão. "A vida é feita de sucesso e insucesso. O sucesso é importante para a nossa motivação e nós vamos voltar a tê-lo", disse Kovac, em conferência de imprensa.

O treinador compareceu diante dos jornalistas poucos dias depois de Wenger ter sido associado como possibilidade para substituir o croata. Niko Kovac, de 47 anos, cumpre a primeira temporada no Bayern, depois de ter sido contratado ao Eintracht Frankfurt.