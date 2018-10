Sérgio Conceição obrigou jogadores do Nantes a treinar duas horas às escuras

Guillaume Gillet ainda se lembra de quando Sérgio Conceição o obrigou, e ao restante plantel do Nantes, a treinar às escuras durante duas horas.

O internacional belga, que agora representa o Lens, coincidiu com o agora treinador do FC Porto no Nantes, na segunda metade da época 2016/17. A boa campanha na Ligue 1, coroada com a obtenção do sétimo lugar, requereu métodos de trabalho particularmente exigentes.

"Houve uma noite em que tínhamos de fazer trabalho tático e as luzes já estavam todas apagadas. Então, estivemos duas horas a treinar às escuras, porque não tínhamos feito o que ele nos tinha pedido. Já não víamos nada, mas continuámos a trabalhar, porque o treinador queria que tudo estivesse perfeito. Foi hilariante", recorda Gillet.

Sérgio Conceição rumou, no final dessa temporada, ao FC Porto, que levou à conquista do campeonato, quatro anos depois.