Suspeito de assassinar jornalista saudita terá morrido num acidente

Um suspeito da alegada morte do jornalista saudita terá morrido num acidente rodoviário em Riade. A informação é avançada pela imprensa turca, que tem desvendado vários detalhes sobre o desaparecimento de Jamal Khashoggi.

Apesar de ainda não estar confirmada oficialmente, a tese que tem sido veiculada, é que o jornalista, crítico do regime saudita, terá sido assassinado no interior do consulado. A Turquia garante ter vídeos e áudios que comprovam que Khashoggi foi assassinado e desmembrado no interior da embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, por membros de um ‘esquadrão da morte’ com ligações ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.

Os sauditas têm desmentido estes relatórios, mas ainda não explicaram o que aconteceu ao jornalista. Entretanto, a polícia turca alargou o perímetro das suas buscas. Fontes anónimas dizem que o corpo pode ter sido largado numa floresta próxima da embaixada saudita.

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um reconhecido crítico do poder em Riade, desapareceu no passado dia 2 de outubro depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul, Turquia, para tratar de questões administrativas.



A Arábia Saudita nega qualquer envolvimento no desaparecimento do jornalista, adiantando que ele deixou a missão diplomática pelo próprio pé. No entanto, Riade não apresentou qualquer prova que sustente tal teoria.