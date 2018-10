Dave Matthews Band volta a Lisboa em 2019

A Dave Matthews Band vai atuar no Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de abril do próximo ano.

A banda norte-americana inicia uma nova digressão europeia a 6 de março em Munique, na Alemanha. Durante um mês, a banda irá atuar em cidades como Paris, Londres, Berlim, Viena e Milão. A digressão termina em Lisboa, um mês depois.

O mote desta nova digressão é a apresentação do álbum “Come Tomorrow”, editado em junho deste ano.

Os membros da DMB Warehouse Fan Association, o clube de fãs da banda, terão direito a uma pré-venda, a partir do dia 22 de outubro.

A venda ao público em geral inicia-se a dia 27 de outubro, com preços entre os 42 e os 65 euros. Com os bilhetes, virá um código para download gratuito do álbum "Come Tomorrow".

Com o lançamento do novo álbum, Dave Matthews Band tornou-se na primeira banda na história a estrear sete álbuns consecutivos em primeiro lugar na tabela da Billboard 200.



Este será o quarto concerto da banda em Portugal e em Lisboa, e o segundo no Altice Arena; em 2007, a banda estreou-se nesta sala, quando o espaço ainda tinha a designação Pavilhão Atlântico.