Vítor Pereira suspenso por três jogos na China

Vítor Pereira foi punido com um castigo de três jogos de suspensão, pela Federação Chinesa de Futebol, por comportamento antidesportivo, após o jogo do Shanghai SIPG com o Guizhou Zicheng, que a sua equipa venceu, por 5-0.

O Shanghai SIPG lidera o campeonato chinês, quando faltam disputar cinco jornadas, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão Guangzhou Evergrande. O treinador português começa por falhar o jogo com a antiga equipa de Paulo Sosua, o Tiajin Quanjian, este fim-de-semana, não estará no desafio com o Shandong Luneng, da 27ª jornada, e está ainda impedido de ir para o banco no desafio com o Guangzhou.

Vítor Pereira corre o risco de ver a sua equipa ser campeã, na bancada. O desafio com os detentores do título poderá fechar as contas da luta pelo campeonato.