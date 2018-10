Trail Blazers estragam estreia de LeBron James pelos Lakers

LeBron James perdeu na estreia oficial com a camisola dos Los Angeles Lakers, na NBA. Na visita a Portland, os californianos foram derrotados pelos Trail Blazers, por 128-119. "King" James foi o melhor dos Lakers, com 26 pontos, 12 ressaltos e seis assistências. Rajon Rondo, outra das caras novas da equipa, foi o base titular e também registou um duplo-duplo: 13 pontos e 11 assistências.

Os Blazers arrancaram a temporada com um triunfo, num jogo em que foram liderados pela sua principal figura, Damianl Lillard, com 28 pontos. Grande destaque, contudo, para o canadiano Nik Stauskas. O jogador contratado aos Nets saltou do banco para fazer 24 pontos.

Nos outros dois jogos da noite, nota para a primeira vitória dos 76ers. Perderam o primeiro jogo com os Celtics, mas obtiveram vitória convicente (127-108), em casa, frente aos Bulls. Espera-se muito da equipa de Philadelphia e as duas locomotivas da equipa mostram serviço. Embid fez 30 pontos e ganhou 12 ressaltos. Ben Simmons fez triplo-duplo: 13 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências. Os Heat conseguiram uma vitória tangencial em Washington, por 112-113.

NBA

Resultados

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers, 128-119

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls, 127-108

Washington Wizards-Miami Heat, 112-113