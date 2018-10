O Benfica venceu o Sertanense, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, por 3-0, e Jonas marcou um dos golos. "Voltou", saúda o "Record" em manchete. Rafa e Gedson foram aos autores dos outros dois golos do Benfica.

"Rei e príncipe", escreve "A Bola". Jonas voltou aos golos. Gedson faz levantar o estádio. "Rafa turbo", titula "O Jogo". Quinto golo da época para o extremo e arranque tranquilo na Taça.

"Sérgio encerra caso Herrera", destaca ainda "O Jogo", na primeira página. "Pinto da Costa é soberano", disse o treinador.

O "Record" anuncia que, apesar do castigo, Wendel não sai em janeiro. O médio brasileiro está a treinar com a equipa sub-23 do Sporting. "O Jogo" revela que Acuña vai renovar pelo Sporting.

Os três desportivos dão ainda destaque a Andreia Couto. A ex-diretora da Liga defende-se das acusações de divulgar documentos internos. "Nunca passei contratos para o exterior", sublinha.