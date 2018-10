Vai de autocarro para Lisboa? Conte com a greve no grupo Barraqueiro

Oito transportadoras do grupo Barraqueiro estão em greve esta sexta-feira. Trata-se da maior empresa privada de autocarros, sendo de prever problemas para quem habitualmente se desloca de autocarro dos concelhos vizinhos para a cidade de Lisboa

A paralisação começou às 3h00 e prolonga-se durante 24 horas, até às 3h00 de sábado. Cerca de mil trabalhadores deverão aderir ao protesto, que serve para reivindicar aumentos salariais.

A greve envolve as transportadoras Boa Viagem, Estremadura, Mafrense, Barraqueiro Alugueres, Barraqueiro Oeste, estas da empresa Barraqueiro Transporte, e ainda as empresas Isidoro Duarte, Rodoviária do Alentejo e JJ Santo António.



Esta manhã, decorre também uma concentração de trabalhadores em frente à sede da Barraqueiro, no Campo Grande, em Lisboa, numa iniciativa onde estará presente o secretário geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.