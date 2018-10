Fisco vai devolver multas da Via CTT

O fisco vai devolver as multas da Via CTT. Segundo o Jornal de Negócios, os contribuintes multados por não terem aderido à caixa postal eletrónica dentro do prazo vão reaver o dinheiro a partir de janeiro.

Os processos de execução que estavam suspensos vão ser arquivados.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019, a Via CTT vai continuar a ser obrigatória, mas acabam as multas.

O portal das Finanças vai ter novo modelo de notificações eletrónicas.