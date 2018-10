ERC aprova nomeação de Maria Flor Pedroso para diretora de informação da RTP

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) aprovou a nomeação de Maria Flor Pedroso para diretora de informação da RTP, anunciou aquele organismo no seu site.

Na deliberação, o Conselho Regulador "delibera conceder parecer favorável à destituição de Paulo Dentinho do cargo de diretor de informação de televisão da RTP e da RTP 3, bem como à nomeação de Maria Flor Pedroso para o exercício do cargo de diretora de informação de televisão da RTP e da RTP3".

A ERC justifica o parecer favorável com "o currículo de Maria Flor Pedroso na área da comunicação social" que "abarca responsabilidades diversas assumidas em instituições representativas dos jornalistas, a par de uma considerável experiência profissional acumulada em órgãos de comunicação social, com especial incidência nos domínios radiofónico e, também, televisivo", realçando, "neste particular ainda, a longa relação profissional que mantém com o universo da RTP".

Em 12 de outubro, o Conselho de Administração da RTP anunciou a nomeação da jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação da RTP, substituindo Paulo Dentinho, indicação que foi enviada para apreciação da ERC.

"O diretor de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar" e substituir Paulo Dentinho, referiu a empresa em comunicado, naquela data.

O Conselho de Administração da RTP "decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de diretora de informação de televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC e do Conselho de Redação da RTP", acrescentava.

De acordo com a imprensa, Paulo Dentinho colocou o seu lugar à disposição após ter publicado dois textos sobre violações na sua página pessoal na rede social Facebook, interpretados como uma alusão às acusações de Kathryn Mayorga contra o futebolista Cristiano Ronaldo.