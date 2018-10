Internacionais de regresso ao Olival na véspera da visita a Vila Real

O plantel do FC Porto realizou, esta quinta-feira, o ensaio-geral para o desafio frente ao Vila Real, agendado para amanhã e a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A sessão vespertina, no Olival, já "deu" a Sérgio Conceição os nove jogadores que restavam regressar dos comrpomissos de seleções: Diogo Costa, Diogo Leite, Bruno Costa, Diogo Costa, Éder Militão, Jesús Corona, Brahimi, Marega, Chidozie e Mbemba já foram orientados pelo técnico dos campeões nacionais.

Ainda entregues ao departamento clínico continuam Otávio e Hernâni, que realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio, bem como Aboubakar, que se limintou a efetuar tratamento.

O Vila Real-FC Porto arranca às 20h15 de sexta-feira, no Complexo Desportivo do Monte da Forca. Jogo com informações na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.