Barco à deriva ao largo de Caminha

Um barco de um armador de Vila Praia de Âncora, Caminha, está "à deriva e sem energia", com 10 tripulantes a bordo, a cerca de 160 quilómetros a oeste daquele concelho do Alto Minho, informa a Marinha.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que está a coordenar a operação de reboque do barco "Vila do Infante", em articulação com a Força Aérea e, em colaboração com o navio mercante EMERALD, adiantou que a tripulação é composta por cinco portugueses e cinco indonésios.

"Esta manhã, cerca das 10h20 (horas locais), o MRCC Madrid informou o MRCC Lisboa de que tinha recebido uma mensagem da embarcação de pesca 'Vila do Infante', não tendo conseguido contactar posteriormente o navio", refere a nota.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa adiantou ter enviado para o local "o navio mercante EMERALD para verificar o estado da embarcação de pesca, reportando que a mesma se encontrava sem energia elétrica e à deriva, tendo sido empenhada uma aeronave C-295, da Força Aérea Portuguesa, e a corveta Jacinto Cândido da Marinha para efetuar a monitorização da embarcação de pesca".

"Para que seja realizado o reboque, o armador da embarcação de pesca irá fazer deslocar de Vigo outra embarcação. Até ao momento do reboque, foi solicitado à embarcação de pesca "Vila do Infante" para ter todos os meios de segurança e de salvamento disponíveis para uma situação de emergência", sustentou o MRCC.

Aquele serviço de salvamento marítimo adiantou estar "a monitorizar a situação com o apoio do navio mercante que tem passado junto à embarcação, obtendo constantemente a informação do seu estado".