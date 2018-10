Deputados do Partido Popular Europeu de visita a Fátima

Cerca de uma centena de eurodeputados do Partido Popular Europeu e pessoas ligadas a várias confissões religiosas estiveram esta quinta-feira em Fátima, encerrando a 21ª Cimeira Internacional sobre o diálogo inter-religioso que decorreu em Mafra.

“Afinal, Fátima tem algo a dizer ao mundo”. Foi com este sentimento que perto de uma centena de eurodeputados do Partido Popular Europeu e pessoas ligadas a várias confissões religiosas deixaram a Cova da Iria, depois de terem sido recebidos pelo Cardeal D. António Marto e de terem feito uma visita ao Santuário.

Uma surpresa”, admitiu Paulo Rangel, vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. Segundo o eurodeputado português, “as pessoas esperavam uma experiência espiritual, até individual, interessante, mas não esperavam uma mensagem que tem implicações políticas, culturais, sociais doutro alcance.”

Em Fátima, a comitiva ouviu o Cardeal D. António Marto dizer que “o contexto e o conteúdo da mensagem (de Fátima) não se restringem a um caminho de fé pessoal dos pequenos videntes, a uma circunstância particular do seu país ou a uma determinada verdade da fé em questão.” “O seu horizonte,” continuou o bispo da diocese de Leiria – Fátima, “é de alcance histórico e universal” pois dizia respeito às duas guerras mundiais, aos sofrimentos da humanidade com a menção específica de nações como a Rússia e às perseguições à Igreja e ao próprio Papa.” E “é neste contexto trágico que a Virgem Maria surge em Fátima, como uma visão de paz e uma luz de esperança para a Igreja e para o mundo,” acrescentou o Cardeal António Marto.

Para Paulo Rangel, as pessoas da comitiva “não esperavam que elas também fossem destinatárias da mensagem de Fátima, não apenas como pessoas, mas na sua função e vocação política.” Esperando apenas uma “experiência mística,” os elementos da comitiva foram confrontados com uma “dimensão profética até no sentido da dimensão política e cultural do termo.”

No seu discurso, o Cardeal D. António Marto disse também que “é preciso educar o mundo a amar a paz, a construi-la e a defendê-la,” sobretudo na “Europa e na América, onde a política está a ser invadida por um egoísmo extremo e que devemos superar com uma nova solidariedade entre os países europeus, porque estes nacionalismos que estão a surgir são um grande perigo e geram medos, e os medos são maus conselheiros” já que “levam à xenofobia, aos populismos, à intolerância, à discriminação e exclusão, e à violência física ou moral.” Fenómenos cuja gravidade, acrescentou o prelado, “não nos podem deixar indiferentes.” Por isso, o bispo da diocese de Leiria – Fátima disse aos deputados esperar que esta visita “signifique um maior empenho na construção da paz assumida como uma missão singular de deputados do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu e no âmbito do diálogo inter-religioso (não haverá paz se não houver paz entre as religiões) e no âmbito inter-cultural de diálogo e entendimento entre os homens e os povos.”

Para dar o seu contributo à paz, a Igreja, disse D. António Marto, “precisa de um humanismo cristão, que foi o que esteve na sua origem, para que dê coesão, nos seus princípios fundamentais, coesão à colaboração entre os povos, no respeito pelas diversidades.”