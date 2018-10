Treinador do Vila Real resignado à partida. "Seria desonesto dizer que acredito na vitória"

Aparentemente, o treinador do Vila Real já deitou a toalha ao chão, a 24 horas do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

A receção ao campeão nacional leva o emblema dos distritais a vestir o fato de gala mas, pelos vistos, apenas para desfrutar da ocasião.

"Seria desonesto dizer que acredito na vitória. Sabemos qual a nossa realidade e estamos conscientes das nossas limitações", afirmou Patrick Canto, ao final da tarde desta quinta-feira, em conferência de imprensa.

"Não penso no resultado, quero é que os meus jogadores aproveitem estes minutos de fama que vão ter", prosseguiu, admitindo, porém, que "esta não foi propriamente uma semana igual às outras".

"Foi importante gerir bem a motivação dos jogadores, para evitar excessos", rematou.

O Vila Real-FC Porto arranca às 20h15 de sexta-feira, no Complexo Desportivo do Monte da Forca. Jogo com informações na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.