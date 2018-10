Rovisco Duarte saiu por “motivos de natureza pessoal”, recorda Marcelo

O Presidente da República confirma que a exoneração do general Rovisco Duarte das funções de Chefe do Estado-Maior do Exército foi “por motivos de natureza pessoal”.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa adianta o conteúdo da carta de Rovisco Duarte.

“Por motivos de natureza pessoal, que tornam insustentável a continuação no exercício das altas funções para que tive a honra de ser nomeado, venho apresentar a Vossa Excelência a minha resignação ao cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército. Com elevada estima e consideração pessoal, Frederico José Rovisco Duarte, General”.

Marcelo já tinha dito que a carta de demissão só falava de motivos de natureza pessoal.

O chefe de Estado Maior do Exército apresentou esta quarta-feira a demissão. Numa mensagem enviada aos militares, a que a Renascença teve acesso, o general Rovisco Duarte diz que “as circunstâncias políticas assim o exigiram”.