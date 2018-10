Fórmula 1. Sergio Pérez mais um ano na Force India

A Force India anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Sergio Pérez para a temporada de 2019 de Fórmula 1.

O piloto mexicano vai cumprir, desta forma, a sexta época consecutiva com a escuderia britânica, com sede em Silverstone. Chegou à Force India em 2014, depois da estreia com a Sauber no "circo" da F1, três anos antes.

"Estou muito feliz por finalmente anunciar meu futuro, e estou realmente motivado para a temporada de 2019. A Force India tem sido a minha casa desde 2014 e permitiu-me crescer como piloto e revelar as minhas capacidades. Conseguimos tantos sucessos nas últimas cinco temporadas, mas acho que o melhor ainda está para vir. O novo investimento que a equipa está a realizar enche-me de confiança e estou muito empolgado com o futuro", comentou Pérez, através de comunicado.

A continuidade de Sergio Pérez, todavia, não fecha o elenco da Force India para o próximo ano. Há ainda um lugar disponível e, ao que tudo indica, será ocupado por Lance Stroll.