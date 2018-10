Pausa para seleções permitiu ao leão "pensar e refletir" sobre a hecatombe do Algarve

Se pudesse, André Pinto riscava do calendário a pausa de seleções nacionais e jogaria logo a seguir à pesada derrota sofrida pelo Sporting diante do Portimonense (2-4), no Algarve, a 7 de outubro.

Não sendo possível, o hiato temporal de duas semanas sem competição permitiu ao plantel realizar uma introspeção e recalibrar o "foco" para o regresso aos relvados, já no sábado, diante do Loures, para a Taça de Portugal.

"O Sporting é uma equipa grande, quer haja jogo logo a seguir ou após uma paragem, importante é não ter derrotas. Eu prefiro jogar logo, não foi possível. Este período serviu para pensar e refletir no que de menos bem foi feito. O foco é o próximo jogo, o resto faz parte do passado", afirmou o defesa-central português, à margem da visita à escola Básica Del Rei Manuel I, em Alcochete, na companhia de Daniel Bragança, médio da equipa de Sub-23 dos leões.

Antes do regresso ao campeonato, com a receção ao Boavista (28 de outubro), o Sporting visita Alverca para defrontar um adversário do Campeonato de Portugal que quer ser pelo menos candidato a "tomba-gigantes".

"Se estivesse do outro lado estaria supermotivado, mas se os jogadores do Loures estivessem do nosso lado também estariam motivados para representar uma equipa como o Sporting, que pensa única e exclusivamente na vitória", salientou.



O Loures-Sporting principia às 20h45. Jogo com informações na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.